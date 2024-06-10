Складено рейтинг вартості команд-учасниць Євро-2024: на якому місці Україна

Авторитетний портал Transfermarkt оновив рейтинг вартості збірних-учасниць Євро-2024, що проходитиме з 14 червня по 14 липня на стадіонах 10 міст Німеччини.

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Найдорожчий склад повезе на чемпіонат Європи віцечемпіон Євро-2020 команда Англії, загальна вартість футболістів якої складає 1,52 млрд євро. На другій позиції — збірна Франції (1,23 млрд), на третій — команда Португалії на чолі з Кріштіану Роналду (1,05 млрд).

Втішно, що до топдесятки рейтингу із загальною вартістю гравців 379 млн євро (кожен підопічний Сергія Реброва в середньому коштує 14,58 млн євро) увійшла збірна України, на яку 11 червня чекає останній перед турніром спаринг з Молдовою.

Що ж до суперників «жовто-синіх» у групі, то Бельгія на — 8-й позиції (584,5 млн євро), Словаччина — на 21-й (156,7 млн) та Румунія — на останній, 24-й (92,13 млн).

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Нагадаємо, що Євро-2024 стартує 14 червня матчем Німеччина — Шотландія у Мюнхені. Україна на груповій стадії зіграє з Румунією (17 червня у Мюнхені), Словаччиною (21 червня у Дюссельдорфі) та Бельгією (26 червня у Штутгарті).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що складено рейтинг зарплат тренерів команд-учасниць Євро-2024.

Фото uaf.ua

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