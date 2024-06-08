Де й о котрій годині дивитись онлайн Молдова — Україна: розклад трансляцій та прогноз на останній матч перед Євро-2024

У вівторок, 11 червня, збірна України з футболу, яка зіграла внічию з німцями (0:0) та програла полякам (1:3), проведе останній товариський поєдинок перед стартом на Євро-2024. На стадіоні «Зімбру» у Кишиневі підопічні Сергія Реброва зустрінуться із командою Молдови.

ВІДЕО ДНЯ

У попередні роки суперники зустрічалися один з одним п'ять разів, і українська команда не зазнала жодної поразки — три перемоги та дві нічиї (загальна різниця м'ячів — 6:3 на користь «жовто-синіх»). Останнє протистояння географічних сусідів датовано 2014 роком, коли наша команда обіграла молдаван у товариському поєдинку в Києві — 1:0.

У майбутній зустрічі букмекери бачать явним фаворитом пари команду Сергія Реброва, яка оригінально оголосила заявку на чемпіонат Європи. Наприклад, контора GGBet ставки на перемогу підопічних Сергія Клещенка приймає з коефіцієнтом 7,35, на нічию — 4,32, на виграш збірної України — 1,39.

У прямому ефірі поєдинок Молдова — Україна на території нашої країни покажуть о 19:00 регіональні канали «Суспільного» («Суспільне: Київ», «Суспільне: Одеса», «Суспільне: Рівне» тощо) та медіасервіс MEGOGO.

РЕКЛАМА

Товариський матч

11 червня (вівторок)

РЕКЛАМА

Молдова — Україна 19:00 регіональні канали «Суспільного», MEGOGO

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи «жовто-сині» за підсумками жеребкування виступлять в одній групі з командами Румунії (17 червня у Мюнхені), Словаччини (21 червня у Дюссельдорфі) та Бельгії (26 червня у Штутгарті).



Раніше «ФАКТИ» опублікували розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2024.

РЕКЛАМА

Фото uaf.ua

69

Читайте нас у Facebook