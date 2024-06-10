Шкодили Україні з 2017 року: братам екснардепів Медведчука та Козака повідомлено про підозру

Близькі родичі колишніх депутатів від забороненої «ОПЗЖ» Віктора Медведчука та Тараса Козака, які були позбавлені громадянства України, отримали підозри.

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Як повідомляють в СБУ, йдеться про братів екснардепів-зрадників — Сергія Медведчука та Богдана Козака. Вони, як Віктор Медведчу та Тарас Козак, наразі переховуються за межами України і здійснюють підривну діяльність на користь рф.

«Слідством встановлено, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017−2023 років. Мова йде про умисно виведені „в тінь“ мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків. За оперативними даними, ці кошти були спрямовані для фінансування війни рф проти нашої держави», — зазначають в українській спецслужбі та додають, що для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники.

За їхньою вказівкою топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам. У такий спосіб учасники «схеми» ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію. Для цього директор і бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітної документації.

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Фото СБУ

Судово-економічна експертиза підтвердила факти нанесення державі збитків на мільйони гривень та привласнення цих грошей на користь фігурантів.

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Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Дії їхніх спільників — директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні, додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Нагадаємо, що свого часу слідчі дії проводилися у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних депутату Верховної Ради від забороненої партії «ОПЗЖ». Слідство вважає, що ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів на користь колишніх депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака

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Фото СБУ

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