Обшуки у Столара: в СБУ розповіли, до чого тут Медведчук

Служба безпеки України провела сьогодні низку обшуків. Зокрема, слідчі дії проводили у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних депутату Верховної Ради від забороненої партії «ОПЗЖ».

Слідство вважає, що ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів на користь колишніх депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, повідомили у спецслужбі.

Подібні схеми працювали також на користь інших громадян росії та білорусі, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США.

Зокрема, йдеться і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що завдають шкоди державній безпеці.

Щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності, правоохоронці провели обшуки на місцях проживання посадових осіб та офісах будівельних компаній.

За інформацією нардепа від «Європейської Солідарності» Олексія Гончаренка, обшуки пройшли у Вадима Столара.

«Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України:

— ст. 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

- ст.110−2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України)", — повідомили у СБУ.

Нагадаємо, сьогодні обшуки пройшли вдома у бізнесмена Ігоря Коломойського. Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження щодо викриття масштабних схем присвоєння 40 млрд гривень колишнім менеджментом компаній «Укрнафта» та «Укртатнафта».

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