«Це моє життя»: Дмитро Ступка розповів, як реагує на негатив у соцмережах

Український актор театру та кіно Дмитро Ступка відреагував на хейт, який отримує в соцмережах через те, що перебуває не в Україні, а у США, де насолоджується життям.

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«Слухайте, я настільки до цього вже звик, — сказав актор виданню Obozrevatel. — Навіть до повномасштабної війни постійно приходили на мої сторінки люди, які знаходили, що там похейтити, написати образливе. І актор не такий, і не так граю, і не те роблю, і не так живу. Це вже давно тягнеться, ще дідусю моєму писали колись „шанувальники“. І татові написували. Як до цього ставлюся? Мені байдуже, чесно кажу. У кожного своя доля й свій шлях широкий, як писав Тарас Шевченко».

На думку Ступки, ніхто не може розказати, як йому жити й що робити.

«Це моє життя. Сам прокладаю свою дорогу. А хто там що думає — це їхня особиста думка, я на це вплинути не можу. Тому просто не звертаю уваги, принаймні стараюся».

Також актор та онук легендарного Богдана Ступки поскаржився, що Америка дуже дорога.

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«Але якось живемо. Платити треба за все, інколи здається, що навіть за повітря. Виходиш з квартири — й починається: за парковку, страховку, бензин, продукти. І ціни тут, скажу вам, далеко не наші, головне — не переводити в гривні, бо можна з розуму зійти».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що «волонтер» Дмитро Ступка зустрічається з «16-річною» дівчиною.

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