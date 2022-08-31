Разом 20 років: Оля Цибульська вперше показала свого чоловіка

Співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка смішно переклала українською російськомовні хіти колег, нарешті розсекретила свого чоловіка та розповіла, чим він займається. Артистка показала коханого в інтерв'ю Аліні Доротюк та влаштувала першу сімейну фотосесію.

Оля розповіла, що із Сергієм знайома зі школи. Разом вони понад 20 років. Виховують семирічного сина Нестора. Артистка каже, спеціально не ховала чоловіка, просто він не хотів публічності.

«Ми разом уже понад 20 років, але ніхто не знав його імені та не бачив його обличчя. За довгу кар'єру в шоу-бізнесі мені приписували численні романи з відомими чоловіками, сина від Дзідзьо і навіть таємний шлюб із олігархом», — розповіла Оля.

За словами співачки, чоловік погодився на публічність у свій день народження заради доброї мети — допомоги безпритульним тваринам.

«З початку повномасштабної війни я вмовляла його нарешті вийти з тіні, тому що я більше не могла тримати жодних секретів від тих, з ким переживаю одне горе й ховаюся в бункерах. Він погодився взяти участь у проекті на підтримку безпритульних тварин, які постраждали від війни», — Поділилася Оля.

Сергій розповів, що займається сімейним бізнесом у сфері молочної продукції.

«Я не люблю робити щось просто так. Все має наслідки, тож для мене це було не потрібно. Напевно, настав час, коли треба бути відкритим. Це до певної міри обнулення», — поділився Сергій.

Він також зізнався, що не реагує на чутки про романи дружини, вже звик до цього. А на публікації про роман Олі з Дзідзьо реагував із гумором.

«З Михайлом знайомі. Незважаючи на те, що ми з Олею з маленького міста, навіть про мене ходять чутки. Це не щось нове, що ходять чутки. На них не треба, на мою думку, реагувати. Вони є, вони завжди будуть», — додав чоловік Цибульської.

Раніше співачка MamaRika розповіла, як її чоловікові Сергію Середі вдалося виїхати за кордон під час війни.

Фото instagram.com/cybulskaya

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