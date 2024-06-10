Довірена особа «регіонала» Бойка претендує на крісло в НКРЕКП: що відомо

Членкиня НКРЕКП Ольга Бабій хоче продовжити свою каденцію в комісії. Вона подала свою кандидатуру на відповідний конкурс та була допущена до нього, пише «Експро консалт».

ВІДЕО ДНЯ

Разом з Бабій на посади членів НКРЕКП претендують ще 17 осіб.

Водночас призначення Бабій членом НКРЕКП ще від само початку мало незаконний характер. Про це йшлося у повідомленні Окружного адмінсуду, який мав винести рішення стосовно зобов'язання КМУ видати розпорядження «про звільнення Ольги Бабій з відповідної посади». Однак тоді Бабій все ж залишилася у НКРЕКП з причини ліквідації самого суду.

Ольга Бабій

РЕКЛАМА

За час роботи в комісії, членкиня фігурувала у кількох гучних скандалах.

Так, за даними НАЗК, вона разом з іншими членами НКРЕКП сама собі виписувала преміі‌ по 250 тис. грн до основної зарплати, а потім відмовлялася з’явитися до Нацагентства запобігання корупції для надання пояснень.

РЕКЛАМА

За сприяння Бабій, з-під передбачених законом штрафів та санкцій свого часу були виведені структури ДТЕК Ріната Ахметова, що «порушували права споживачів».

Ще один скандал довкола Бабій пов’язаний з російськими грошима. З’ясувалося, що її чоловік й досі (вже під вас війни) отримує доходи від компанії ТОВ «Про Маркетинг», яка має проросійські зв’язки.

РЕКЛАМА

Загалом Бабій протягом усієї своєї кар’єри тісно пов’язана з проросійським політиком та лідером забороненої ОПЗЖ Юрієм Бойком. Вона очолювала його підприємства. З цим, власне, й можуть бути пов’язані сьогоднішні джерела фінансування її родини.

«Таке фінансування може бути абсолютно не випадковим, враховуючи той факт, що Ольга Бабій дуже тісно протягом всієї своєї кар'єри пов'язана з керівником проросійської ОПЗЖ Юрієм Бойко. Зокрема, як писала „Економічна правда“, Ольга Бабій багато років (і офіційно, і неофіційно) керувала бізнес-активами Юрія Бойка, і його ТОВ „Білоцерківвода“ в тому числі», — вказувало видання kp.ua.

Нагадаємо, що члени НКРЕКП отримують найвищу заробітну плату в Україні. За даними Мінфіну, середня з/п керівництва комісії сягає 400 тис. грн на місяць. Сама ж Бабій за минулий рік отримала від держави понад 2,7 млн грн.

135

Читайте нас у Facebook