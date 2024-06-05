В Україні запустили електронне посвідчення ветерана в «Дії»

В Україні, де невдовзі планується введення нового механізму — QR-кода у застосунку «Резерв+», завдяки чому інформація в застосунку стане військово-обліковим документом з такою ж юридичною силою, як і військовий квиток чи приписне свідоцтво, запрацювало електронне посвідчення ветерана.

ВІДЕО ДНЯ

В Мінветеранів зазначають, що е-Посвідчення ветерана наразі доступне у мобільному застосунку «Дія», та пояснюють найпошириніші причини неможливості сформувати такий документ.

Послуга недоступна

Це означає, що Ваш податковий номер не пройшов перевірку. Будь ласка, зверніться до банку, за яким Ви авторизувалися в «Дії», для перевірки даних. Якщо в банку всі дані правильні, зверніться до найближчої податкової.

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Реєстр недоступний

Системи можуть також стомлюватися і не працювати деякий час через різні обставини. Спробуйте повторити пізніше.

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Документ не знайдено (відсутність запису про наданий статус в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни)

Якщо Ваш документ не знайдено, це означає, що відомості про Вас не передано до Єдиного державного реєстру ветеранів війни органом, який надав Вам статус згідно з чинним законодавством.

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В Мінветеранів підкреслюють, що не можуть самостійно отримати дані, надіслані ветеранами, та ввести їх в реєстр. Такими повноваженнями наділений виключно орган, який надавав певний статус — органи соціального захисту населення або комісії сил безпеки та оборони, або міжвідомча комісія з надання статусу учасника бойових дій. Яким саме органом було видано посвідчення Вам, вказано на паперовому посвідченні.

«Зателефонуйте на Єдину ветеранську лінію Мінветеранів 0 800 505 217, повідомте про такий орган та оператор скаже, в який спосіб якнайкраще виправити ситуацію, щоб Ваші дані потрапили до ЄДРВВ. Якщо Вам було надано статус учасника бойових дій, Ви можете також повідомити Мінветеранів за посиланням https://mva.gov.ua/forma-elektronnogo-zvernennya-gromadyan-1. Ми розуміємо, що можуть виникати певні труднощі напряму зв'язатися з відповідальним командиром в/ч, тому готові допомогти розшукати інформацію про Вас, яка наразі перебуває на шляху до Реєстру», — додали в міністерстві.

Неможливо додати фото

Якщо у Вас немає ID-картки або закордонного паспорту для відображення відцифрованого образу обличчя, на жаль, е-посвідчення ветерана не може бути сформовано.

Відсутня повна інформація в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни

Якщо Ваш документ знайдено, але е-Посвідчення не відображається через помилки в персональних даних або відсутність оновленої інформації про реквізити паперових посвідчень або документ відображається з помилками, Вам потрібно оновити дані в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Нагадаємо, що невдовзі в електронному кабінеті військовозобов'язаного в застосунку «Резерв+» QR-код автоматично з’являтиметься після оновлення персональних даних та створення електронного військового квитка. Код надасть швидкий доступ до відомостей про військовозобов’язаного, зокрема представникам ТЦК та СП, а також зможе підтвердити, що електронний військовий документ є дійсним, а не підробленим.

Фото зі сторінки Мінветеранів

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