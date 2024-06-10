Хліб в Україні скоро суттєво подорожчає через три проблеми, з якими зіткнулися пекарі в умовах війни

Ситуація з постачанням електроенергії для хлібної галузі на сьогоднішній день критична. Це відіб’ється і на кінцевій ціні для споживача. Про повідомив президент «Всеукраїнської асоціації пекарів», директор ТОВ «Київ Хліб» Юрій Дученко, пише AgroPortal.ua.

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За його словами, нині більшість підприємств хлібної галузі мають статус критичної інфраструктури, тому не повинні бути відключені від електромереж. Однак за фактом підприємства відключають. Хто має можливість, переходить на електрогенератори, що насамперед впливає на стабільність роботи та ціноутворення.

«Хлібна галузь споживає не так багато електроенергії, однак аварійні відключення, відключення поза графіком призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання. Не всі заводи мають змогу працювати на генераторах. А ті, які мають, повинні бути попереджені, щоб планово переключити виробництво на аварійну роботу на 2−3 години, не більше», — розповів Дученко.

Ситуація вже призвела до дефіциту потужностей, адже є заводи, які не можуть відновити обладнання внаслідок блекаутів. При цьому президент «Всеукраїнської асоціації пекарів» додає, що хлібній галузі не підходять і графіки відключення, оскільки це перериває технологічний цикл. Так, якщо відключення триває 2 години, то графік випуску хліба та хлібобулочних виробів зміститься на 8 годин.

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Говорячи про ціноутворення, Юрій Дученко зазначає, що у собівартості хліба простої рецептури електрика складає 50 копійок, а за виробництва цього ж хліба на генераторі — 1,5 грн.

Ще однією проблемою для хлібної галузі є бронювання. Через відсутність людей деякі підприємства змінюють графік роботи, скорочують обсяги та асортимент виробництва. Юрій Дученко пояснює, що чергова постанова про відтермінування бронювання на три місяці не вирішує проблеми, адже є працівники, бронювання яких закінчилося до оприлюднення першої постанови про відстрочення на місяць.

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«Документи подаються, але через навіть пунктуаційну помилку вони можуть бути повернуті без роз’яснення. Готується знову пакет документів. Процес займає від тижня до місяця. За цей час людина може бути мобілізована», — каже він.

При цьому він пояснює, що є критично важливі працівники, яким складно знайти заміну на виробництві.

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Третя проблема — відсутність зерна другого і третього класу.

«Не розумію, як ми будемо працювати до нового врожаю. Нам терміново потрібно говорити з усіма учасниками процесу, під егідою профільного міністерства підписувати меморандум з аграріями та експортерами, адже борошномели на сьогодні вже не можуть знайти зерна, щоб сформувати помольні партії. Саме борошно піднялося також у ціні на 25−30%», — каже Дученко.

До всього цього, констатує він, додалась криза платежів за вже поставлену хлібобулочну продукцію в торгівлю і на ЗСУ.

«Брак обігових коштів не дозволяє підприємствам вчасно платити за сировину, енергоносії, зарплату. А ще потрібно придбати генератори, пальне. Вже мовчу про розвиток і модернізацію галузі, на що взагалі коштів немає», — каже він.

За словами Дученка, зважаючи на проблеми галузі, є всі передумови для здорожчання хліба вже на 10%, а в наступні місяці — ще на 20%.

Як писали «ФАКТИ», раніше українців попередили про подорожчання багатьох груп продуктів.

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