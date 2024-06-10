Як позбутися зеленого нальоту всередині пластикової пляшки: два простих способи

У зв’язку з російською агресією проти України потрібно завжди тримати вдома запас води на випадок непередбачуваних ситуацій. Але з часом на дні бутля може з’являтися осад, а стінки вкриваються зеленню.

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Для того, щоб не довелося купувати новий бутель для води потрібно знати, як можна відмити його зсередини. Існує кілька способів впоратися з такою проблемою за допомогою підручних засобів, розповідає quamarket.

Звичайного ополіскування пляшки в домашніх умовах недостатньо. Потрібно використовувати допоміжні засоби.

Відмити пляшку можна содою. Сода не лише прибирає наліт і позеленіння, а й чудово впорається з неприємним запахом. Потрібно змішати 200 г соди з водою до консистенції сметани, щоб не було грудочок. Додайте суміш у пляшку, закрийте її та обертайте злегка потрушуючи кілька хвилин. Прослідкуйте, що суміш добре розподілилася по стінках і дну пляшки. Залиште на цілу ніч, а тоді добре вимийте чистою водою.

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Також відмити пляшку можна сіллю. Засипаємо у бутель 100 г солі та заливаємо 50−70 мл мийного засобу та 50 мл води. Добре потрусити та залишити на 12−24 години. Потім добре помити водою.

Як писали «ФАКТИ», наше тіло на 70% складається з води, і вживання її достатньої кількості є життєво важливим для оптимального здоров'я. Вода відіграє багато ролей у нашому організмі, включаючи підтримку електролітного балансу і кров'яного тиску, змащування суглобів, регулювання температури тіла і сприяння здоров'ю клітин. Хоча всі знають, що важливо підтримувати водний баланс, робити це часом буває складно. Але є прості способи пити більше води.

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