З цими лайфхаками ви точно навчитеся пити більше води

Наше тіло на 70% складається з води, і вживання її достатньої кількості є життєво важливим для оптимального здоров'я. Вода відіграє багато ролей у нашому організмі, включаючи підтримку електролітного балансу і кров'яного тиску, змащування суглобів, регулювання температури тіла і сприяння здоров'ю клітин. Хоча всі знають, що важливо підтримувати водний баланс, робити це часом буває складно. Але є прості способи пити більше води, пише Healthline.

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Тримаючи пляшку з водою з собою протягом дня, ви зможете пити більше води. Коли у вас є багаторазова пляшка для води, ви можете легко пити воду в будь-якій обстановці, незалежно від того, чи виконуєте ви доручення, подорожуєте, чи перебуваєте вдома, на роботі або в навчальному закладі. Якщо ви бачите пляшку на робочому столі, вона постійно нагадуватиме вам про необхідність пити більше. До того ж, це краще для довкілля, ніж покладатися на одноразові пластикові пляшки для води.

Ви також можете встановити нагадування про необхідність пити більше води за допомогою програми або будильника на смартфоні чи смарт-годиннику. Наприклад, спробуйте встановити нагадування робити кілька ковтків води кожні 30 хвилин або встановити нагадування допити поточну склянку води і наповнювати її щогодини. Ці нагадування можуть допомогти вам збільшити споживання води, особливо якщо ви забудькуваті або занадто зайняті, щоб пити. Один із способів пити більше води — і зміцнити своє здоров'я та зменшити споживання калорій — замінити водою інші напої, такі як газована вода та спортивні напої, які часто містять багато цукру.

Ще один простий спосіб збільшити споживання води — взяти за звичку випивати по одній склянці води перед кожним прийомом їжі. Якщо ви їсте 3 рази на день, це додасть додаткові 3 склянки (720 мл) до вашого щоденного споживання води.

Крім того, іноді ваш організм може сплутати відчуття спраги з відчуттям голоду. Випивши склянку води перед їжею, ви зможете визначити, чи відчуваєте ви справжній голод.

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Якщо вам не подобається смак води, або вам просто потрібен невеликий аромат, який допоможе вам пити більше, у вас є багато варіантів. Популярні фруктові комбінації, які можна використовувати: огірок-лайм, лимон і полуниця-ківі. Хоча ви можете використовувати будь-яку комбінацію фруктів на свій смак.

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Якщо ви працюєте стандартний 8-годинний робочий день, випиваючи склянку води щогодини на роботі, ви збільшуєте денну норму споживання води на 8 склянок (1920 мл).

Наповнюйте чашку, щойно прийшли на роботу, а наприкінці кожної години просто випивайте воду, що залишилася, і доливайте її. Цей метод забезпечить рівномірне споживання води протягом усього робочого дня. Постійні ковтки води протягом дня — ще один простий спосіб досягти своєї мети щодо вживання рідини.

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Простий спосіб збільшити споживання води — просто випивати по одній склянці, коли ви прокидаєтеся і перед сном.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як пити воду, щоб схуднути.

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