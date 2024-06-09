Ворог продовжує тероризувати Дніпропетровщину: від атак дронів та артилерії постраждав Нікопольский район
Російські окупанти продовжують атакувати мирне населення України. Щодня від обстрілів ворога потерпає Нікопольский район Дніпропетровської області. Так, ввечері у суботу, 8 червня, противник запустив дрон-камікадзе по Покровській громаді.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вранці 9 червня під обстріл потрапили Нікополь та Мирівська громада.
«Ворог цілив дронами-камікадзе та обстрілював з артилерії. Удари прийшлися по самому Нікополю й Мирівській громаді», — зазначає голова ОВА.
Пошкоджені 5 приватних будинків, комунальне підприємство, гараж та лінія електропередачі.
Також бої точилися і на фронті, де росія зазнає значних втрат.
Зокрема, за минулу добу, за даними Генштаба, ворог втратив:
Нагадаємо, в ніч на 7 червня російський противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА «Shahed-131/136». В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.181
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