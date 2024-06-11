Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину: пошкоджено будинки та господарську споруду

Ввечері в понеділок, 11 червня, російські окупанти тричі вдарили по Нікопольщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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У Нікополі пошкоджені 3 приватні будинки та господарська споруда.

Наслідки влучання уламків

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Вранці росіяни знову атакував Нікополь. Запустили 6 дронів-камікадзе.

Також росіяни били артилерією по райцентру і дроном-камікадзе по Марганецькій громаді.

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Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт, але наслідки атак наразі ще уточнюються.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

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Також протягом доби продовжувалися запеклі бої на землі, в яких росіяни зазнали значних втрат. Зокрема, було виведено «зі строю» близько 1100 загарбників. Крім того, за добу ЗСУ знищили літак, 32 бойові броньовані машини і 46 артилерійських систем, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також нагадаємо про вчорашній потужний обстріл Харкова — росіяни вкотре використали керовані авіаційні бомби. Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, після атаки виникла пожежа в приватному будинку. Всього внаслідок удару по Харкову постраждали шість людей. За різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто.

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