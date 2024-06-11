СБУ проводить безпекові заходи в центрі Києва: що треба знати

Служба безпеки України розпочала контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема, в урядовому кварталі та на прилеглих територіях. Метою є перевірка рівня контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, повідомляють в СБУ.

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До перевірок долучено також співробітників Управління державної охорони, Національної поліції, Військової служби правопорядку ЗСУ та Угруповання сил і засобів оборони столиці.

Зараз силовики проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів, а також здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу.

Перевірка документів

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Важливо: під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів, огляд автомобілів.

Перевірка авто

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«СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години», — звертаються у спецслужбі.

Нагадаємо, що на початку травня подібні безпекові заходи у спецслужбі здійснювали у Шевченківському районі Києва, тоді серед основних локацій були Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.

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Фото СБУ



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