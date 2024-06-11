«Схожу замість вас в магазин»: в Україні почали дивно заробляти на тих, «хто боїться ТЦК»

Посилення мобілізації в Україні приводить до того, що на ухилянтах намагаються заробити не тільки ті, хто має «зв'язки» у військкоматах та близьких до них колах, але й «прості» громадяни.

ВІДЕО ДНЯ

Так, днями на одному з найпопулярніших сайтів безкоштовних оголошень з’явилось повідомлення, автор якого пропонує чоловікам за гроші сходити з їхніми дружинами за покупками та донести важкі сумки, пише ТСН.ua.

Автор оголошення уточнює, що пропонує послуги тим одеським родинам, де чоловіки не бажають зустрічатись з працівниками ТЦК.

«Декілька разів мені телефонували, цікавились. Я зніму це оголошення», — уточнює чоловік, не пояснюючи детально причину такого кроку.

РЕКЛАМА

Згідно статистики сайта, де цей чоловік розмістив оголошення, його пропозицією протягом 4 днів цікавились більше 20 людей.

Варто додати, що подібні послуги пропонували ходаки по магазинах під час пандемії коронавіруса. Українці, які мали сертифікати про щеплення, пропонували тим, хто побоюється хвороби та масових скупчень людей, сходити до магазину та купити все необхідне.

РЕКЛАМА

За даними HR-експертов, наразі послуга, яку запропонував одесит, не є поширеною.

«У нас навіть жарт десь був про те, щоб стояти чергу в ТЦК за гроші», — каже HR-експертка Тетяна Пашкіна.

РЕКЛАМА

Проте наразі аналітики спостерігають фемінізацію ринку праці. На сайтах безкоштовних оголошень є певна кількість пропозицій, де саме жінки пропонують послуги походів по магазинах. Більшість авторів таких оголошень уточнюють, що бажають працювати на постійній основі та допомагати людині похилого віку, а дехто не вказує вікову категорію громадян, яким може запропонувати можливість скуплятись замість них.

Як з’ясував ТСН.ua, наразі певні фахівці, рекламуючи свої послуги чоловікам, уточнюють, що працюють за зачиненими дверима. Наприклад, на сайті оголошень з’явилась об’ява про те, що одна з перукарень на київському Виноградарі пропонує чоловікам підстригтись там, де «затишно та спокійно», куди «ТЦК не завітають».

Своєю чергою, деякі служби таксі у Львові запрошують на роботу водіїв, додаючи, що в разі конфліктних ситуацій компанія забезпечує виїзд адвоката на місце затримання.

В той же час низка військових експертів зазначають, що Україна протистоїть наступу окупантів завдяки мобілізації та новим партіям військової техніки та озброєння.

372

Читайте нас у Facebook