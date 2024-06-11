«Вусаті потвори» втечуть назавжди: ТОП-3 потужних засоби проти тарганів

Таргани переносять безліч хвороб, тому, як тільки ви побачили хоча б одну комаху в домі, потрібно відразу думати про засоби боротьби з ними.

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Про це пише зарубіжне видання.

Якщо таргани все ж поселилися в вашій квартирі, не варто запускати ситуацію. Дуже швидко ці комахи розмножаться і будуть жити по всій квартирі. На своїх лапках вони приносять хвороботворні бактерії, плісняву, віруси. Вони також можуть викликати алергію, що стане причиною астми. Існують навіть випадки, коли таргани забиралися у вуха людей.

Для початку завжди варто спробувати народні засоби. Багато з них досить дієві і не такі небезпечні для людини, як хімія. Один мінус — на ефективний результат доведеться почекати.

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Отже, ось декілька ефективних засобів боротьби з тарганами в домашніх умовах.

Борна кислота — найдієвіший і найдоступніших засіб. Хоча борну кислоту використовують від тарганів вже не одне десятиліття, вона все ще ефективно працює, навіть проти резистентних популяцій, які виробили імунітет до хімікатів. Ця отрута не впливає на нервову систему, а роз'їдає стінки травного тракту. Для боротьби з тарганами краще брати борну кислоту у вигляді порошку. Можна обробити ним ті поверхні, де ви найчастіше помічаєте тарганів. Також можете приготувати приманку: змішати сирий яєчний жовток з однією столовою ложкою борної кислоти і поставити в місцях проживання тарганів.

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Нашатирний спирт — таргани мають дуже добре розвинений нюх, тому різкого запаху нашатирного спирту вони не переносять. Тому його використовують зазвичай як бар'єр для відлякування комах, які можуть мігрувати від сусідів. Змішайте одну чайну ложку нашатирного спирту з літром води, а потім протріть отриманим розчином меблі, підвіконня, труби, двері, вентиляційні отвори, підлогу. Кожні два-три дні повторюйте процедуру, поки таргани не зникнуть повністю.

Оцет — діє так само як і нашатирний спирт, тобто створює захисний бар'єр, щоб комахи не хотіла поселитися в вашій квартирі. Обробіть ним всі ті місця, де можуть з'являтися таргани. Найкраще не розводити оцет у воді, але обробляти кухню потрібно у масці та захисних рукавичках.

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Також можна застосувати й інші дієві засоби боротьби з «вусатими потворами».

Виморожування — безкоштовний і перевірений роками спосіб, який дійсно працює. Таргани, як і всі комахи, бояться холоду. Вони не можуть самостійно підтримувати внутрішнє тепло. Тому, як тільки температура навколо опускається нижче 5 градусів, шкідники починають масово гинути. А ось для знешкодження яєць тарганів потрібна вже мінусова температура. Виморожування використовують тільки тоді, коли інші методи не подіяли. Для цього відкривають вікна взимку, перекривають труби, щоб не лопнули.

Найпростіша пастка — якщо колонія комах ще не розрослася, цей метод дуже допомагає. Купіть в магазині готову клейову пастку або виготовіть її власноруч. Підійде для цього будь-яка банка чи глибока миска. Її внутрішню поверхню потрібно змастити олією, а на дно покласти трішки меду, цукру або хліба. Таргани захочуть поласувати і не зможуть вибратися назад через олію.

Крім того, варто провести профілактику проти появи тарганів у майбутньому.

Для цього надійно сховайте їжу — всі крупи, борошно, цукор краще пересипати із пакетів в контейнери з герметичними кришками, а звичайне сміттєве відро замінити на таке, яке закривається. Миски з кормом тварин на ніч краще ховати.

Приховайте або приберіть джерело води — якщо без їжі таргани можуть жити понад 2 місяці, то без води не проживуть і 2 тижнів. Тому перед дезінфекцією приміщення полагодьте сантехніку, якщо вона протікає. А перед сном насухо витирайте раковини, ванну і плитку, закривайте злив. Вологі ганчірки і губки можна прибирати у поліетиленові пакетики.

Проведіть генеральне прибирання — навіть якщо вся їжа і вода надійно сховані, таргани можуть існувати завдяки випадково пролитих крапель олії чи крихт їжі. Тому важливо ретельно поприбирати у квартирі і завжди мийте стільницю після використання.

Позакривайте щілини — зробити це можна за допомогою клейового пістолета, шпаклівки, монтажної піни чи звичайного армованого скотчу.

Також нагадаємо і про ефективні методи боротьби з мошкою, яка часто атакує кімнатні рослини. Попрощатися з цими шкідниками й повернути рослинам їхню повну пишність можна без використання хімічних засобів, замінивши їх, наприклад, корицею.

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