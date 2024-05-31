Кімнатні квіти атакують мошки: як легко та просто позбутися шкідників

Мошки часто атакують кімнатні рослини та завдають їм шкоди. Попрощатися з цими шкідниками й повернути рослинам їхню повну пишність можна без використання хімічних засобів боротьби з мошками, замінивши їх, наприклад, корицею. Щоб не довелося боротися зі шкідниками, спробуйте запобігти появі мошок на кімнатних квітах. Для цього уникайте надмірного поливу. Надлишок вологи часто є причиною появи мошок. Тому дайте ґрунту висохнути між двома поливами. Це відлякає мошок, які люблять вологе середовище.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо все ж таки появи мошок на кімнатних рослинах уникнути не вдалося, то знищити їх можна за допомогою мильної води, пише видання Sante+. Для цього змішайте кілька крапель засобу для миття посуду з водою у пульверизаторі. Потім розпиліть цей розчин на ґрунт та заражені рослини, обов'язково обприскуючи верхні та нижні сторони листя.

Позбутися мошок можна також за допомогою органічної пастки з оцту. Для цього наповніть дно глибокої миски яблучним оцтом або червоним вином і додайте кілька крапель рідини для миття посуду. Поставте цю пастку поруч із зараженими мошками кімнатними рослинами. Мошки будуть падати всередину пастки та гинути.

Знищити мошок можна за допомогою спрею з перекису водню. Для його приготування просто додайте одну столову ложку перекису водню до склянки води. Перелийте суміш у розпилювач. Розпиліть розчин на листя рослин та ґрунт. Цей спрей знищує личинки мошок, не ушкоджуючи рослину. Обприскування розчином перекису водню рекомендується проводити щотижня до зникнення мошок.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про ефективний спосіб боротьби з мухами в будинку.

РЕКЛАМА

90

Читайте нас у Facebook