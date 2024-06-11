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путін відвідає Північну Корею і В’єтнам: що про це відомо

15:27 12 червня 2024
путін та Кім Чен Ин

Після візиту до Китаю у травні президент росії володимир путін планує відвідати Північну Корею, яка допомагає йому вести війну в Україні, та В'єтнам. Це буде перша поїздка очільника кремля до Північної Кореї з 2000 року. ЗМІ повідомляють, що путін відвідає КНДР через два тижні.
Він і північнокорейський лідер Кім Чен Ин, ймовірно, обговорять відправку північнокорейських трудових мігрантів до росії. Остання зазнала гострої нестачі робочої сили в результаті війни в Україні, пише Iltalehti.

Точна дата візиту не оголошена, але посол росії в Північній Кореї підтвердив, що підготовка до візиту йде повним ходом. Після північнокорейського візиту путін, ймовірно, поїде до В'єтнаму. Візит, найімовірніше, відбудеться між 19 і 20 червня. В'єтнамський чиновник повідомив Reuters, що путін і президент В'єтнаму То Лам обговорять енергетику, військову співпрацю, платіжні угоди та освіту.

Кім зустрічався з путіним у росії у вересні минулого року. Кім відвідав російську космічну станцію на космодромі «Східний», під час якої путін пообіцяв допомогти Північній Кореї у створенні супутників.

Повідомлялося також, що путін подарував своєму північнокорейському колезі автівку.

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