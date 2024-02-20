путін подарував правителю Північної Кореї автомобіль

За повідомленнями державних ЗМІ, північнокорейський лідер Кім Чен Ин отримав автомобіль у подарунок від президента рф володимира путіна на знак «їхніх добрих відносин». Як повідомляється, москва передала автомобіль російського виробництва для «особистого користування» Кіма. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, Північна Корея розробила реактивний гранатомет, який вона може експортувати до росії.

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Як повідомили північнокорейські ЗМІ, машину отримала в неділю секретар ЦК Трудової партії і сестра Кіма Кім Йо Чжон. Кім Йо Чжон передала путіну подяку від Кіма і описала подарунок як «чітку демонстрацію особливих особистих відносин між двома лідерами», пише dpa

Марка автомобіля, про який йшлося, не називається. У Південній Кореї запідозрили, що подарунок може підпадати під категорію предметів розкоші, а отже, є порушенням резолюцій ООН. Серед іншого, вони забороняють експорт таких товарів до Північної Кореї. Країна, що перебуває під авторитарним правлінням Кім Чен Ина, підпадає під міжнародні санкції через свою програму створення ядерної зброї.

Під час візиту до росії у вересні минулого року путін показав Кіму російський розкішний лімузин Aurus, який також слугує державним автомобілем президента. Після цього візиту дві країни значно посилили свою співпрацю.

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Нещодавно в експертному звіті ООН було зазначено, що Північна Корея імпортувала значно більше товарів у 2023 році та розширила свою торгівлю зі своїм новим партнером — росією. Уряд США та Південна Корея звинувачують Північну Корею у постачанні російському агресору зброї та боєприпасів для ведення агресивної війни в Україні — натомість Північна Корея отримує російські високотехнологічні технології озброєння та іншу підтримку.

За даними Time, Кім Чен Ин володіє багатьма розкішними автомобілями. Передбачається, що вони були ввезені в країну контрабандою в порушення резолюцій ООН — що показує проникність цих санкцій. Хоча росія, як член Ради Безпеки, могла накласти вето на резолюцію ООН, вона цього не зробила. Замість цього москва погодилася на заборону експорту предметів розкоші до Північної Кореї.

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Раніше повідомлялося, що Північна Корея наразі є найбільшим постачальником зброї до росії.

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