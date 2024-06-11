Зовсім не алкоголь: стала відомою причина, чому Аффлек і Лопес розсталися колись і можуть знову розлучитися

Коли шанувальники дізналися, що шлюб Бена Аффлека і Дженніфер Лопес знову може завершитися розлученням, багато хто почав звинувачувати Бена, вважаючи, що він знову «втратив береги» і почав заливати проблеми алкоголем, як це було раніше.

ВІДЕО ДНЯ

Здавалося, через 17 років після розставання, у 2021 році обидва, навчені досвідом, мали мудро підійти до відновлення роману та шлюбу. Проте вже через кілька років Бен і Джен знову опинилися за крок від розлучення.

В той же на думку інсайдерів, причина та сама, що й уперше, і це на алкоголь: Аффлек і Лопес просто не навчилися домовлятися щодо публічності їхніх стосунків.

Актор, на відміну від своєї обраниці, терпіти не може виносити сміття (і не лише) із хати. Йому подобається тихе, розмірене сімейне життя без зайвих публікацій у соцмережах та гучних заголовків у ЗМІ. Ну, а Джен, як ми вже давно зрозуміли, про своє щастя воліє кричати на повний голос.

РЕКЛАМА

Навіть зараз, коли ситуація між знаменитостями розпалюється, таблоїди не перестають один за одним видавати ексклюзиви, отримані з розмов із близькими до зірок інсайдерами. Більше того, ходить чутка, що Лопес навмисно спровокувала надмірний галас навколо можливого розлучення, щоб відволікти публіку від провалу з концертним туром. Таке любитель тіні Бен не витримує навіть в ім'я великого кохання.

Хоч би що відбувалося, але саме різний підхід до особистого життя став каменем спотикання для подружжя Аффлек-Лопес. В той же час оточення співачки вважає, що без бою вона не здасться і Бена не відпустить, але, враховуючи, що чутки ростуть у геометричній прогресії, роблячи ситуацію дедалі публічнішою, рахунок явно не на користь виконавиці.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше ЗМІ припустили, що Лопес та Аффлек не хочуть розлучатися, незважаючи на те, що вони обоє нещасливі.

РЕКЛАМА

294

Читайте нас у Facebook