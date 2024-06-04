Чутки про розлучення збіглися зі скасуванням майбутнього туру Джей Ло

Як повідомляється, акторка та співачка Дженніфер Лопес «відчайдушно» намагається врятувати свій шлюб з Беном Аффлеком, прагнучи уникнути публічного приниження від четвертого невдалого шлюбу. Менш ніж через два роки після одруження, Джей Ло і Бен стали об'єктом чуток про розлучення, припускаючи, що поділ майна на 550 мільйонів доларів є неминучим, пише Мarca.

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Спекуляції досягли піку під час прес-конференції, присвяченій новому фільму Дженніфер «Атлас», де репортер запитав її іспанською мовою, чи правдиві чутки про її розрив з Беном. Дженніфер спочатку розсміялася, а коли її партнерка по фільму Сіму Лю спробувала припинити розпитування, вона нахилилася, подивилася репортерові в очі і спокійно, але твердо дала чітку відповідь.

«Вам краще знати», — заявила Лопес.

Незважаючи на спроби Дженніфер відкинути чутки, останні заголовки новин свідчать про те, що її шлюб дійсно рухається до розлучення. Джерела описують ситуацію як «принизливу» як для Дженніфер, так і для Бена. Бена бачили без обручки, а на заходи пара прибуває окремо, якщо взагалі з'являється разом.

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Як повідомляється, виконавиця хіта Jenny from the Block доклала значних зусиль, щоб врятувати шлюб.

«Вона відчайдушно намагається врятувати стосунки, не тільки тому, що кохає його, але й тому, що хоче уникнути сорому від четвертого невдалого шлюбу», — розповів інсайдер виданню RadarOnline.

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Спостерігачі відзначають, що публічна взаємодія пари іноді виглядає напруженою, що ще більше підживлює спекуляції про стан їхнього шлюбу.

Однак і Дженніфер, і Бен тримають єдиний фронт у спілкуванні зі ЗМІ. Вони продовжують разом виховувати своїх дітей від колишніх шлюбів, часто підкреслюючи своє бажання забезпечити стабільне середовище для них.

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Наразі ні Дженніфер Лопес, ні Бен Аффлек публічно не коментували останню хвилю чуток про розлучення. Шанувальники та ЗМІ уважно стежать за розвитком цих гучних стосунків, прагнучи побачити, як вони розгортатимуться далі.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес поділилась подробицями життя із Беном Аффлеком.

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