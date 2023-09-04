«Будь ласка, припини!»: Дженніфер Лопес заважає Бену Аффлеку вилікуватися від алкоголізму

Дженніфер Лопес, схоже, заважає своєму чоловікові Бену Аффлеку одужати від алкоголізму, оскільки вона продовжує просувати свій алкогольний бренд Delola. Напередодні зірка опублікувала в Instagram відеоролик з рекламою свого напою, натхненного італійським узбережжям.

Однак пост не сподобався її підписникам, оскільки вони поставили під сумнів її наміри щодо просування бренду, в той час як вона знає, як важко було Аффлеку позбутися своєї залежності.

Деякі шанувальники навіть зазначили, що Джей Ло сама не вживає алкоголь, згадавши її минулі інтерв'ю, в яких вона розповідала про те, наскільки шкідливі алкогольні напої для організму людини.

«Ти ж не п'єш алкоголь! — Прокоментував один з користувачів. — І очікувати, що люди повірять, що ти дійсно підхопила цю звичку після того, як вийшла заміж за кохання всього свого життя, який лікується від алкоголізму, трохи складно».

«Більш імовірно, що час появи цієї нової звички пов'язаний з вашим брендом і бажанням продавати вашу продукцію, що добре, але неймовірно, — додав інший користувач. — Немає нічого поганого в тому, щоб бути тверезим і здоровим, таким, яким ти завжди був. Бізнес є бізнес, просто хотілося б, щоб люди не вирішували заробляти на продажі отрути і не ставили прибуток вище за людей».

Інший написав: «Люблю Джей Ло, але не люблю, що вона рекламує алкоголь».

Зазначимо, що Бен був завжди відвертим про свою боротьбу з алкоголізмом і про те, що він неодноразово проходив реабілітацію в 2001, 2017 і 2018 роках.

Нагадаємо, раніше Бен Аффлек розповів Метту Деймону про свої фільми та стосунки з Дженніфер Лопес: «Хочу бути Джорджем Клуні, який продає текілу й каву».

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