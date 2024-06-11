Город в українців — у крові: блогер «Канадський Марк» показав, які овочі вирощує у далекій північній країні

Війна розкидала українців по всьому світу. Але й до повномасштабного вторгнення багато наших земляків шукали кращої долі за кордоном. Українець Маркіян народився у Львові, а в підлітковому віці переїхав разом з батьками до Північної Америки, де мешкає у місті Едмонтон (канадська провінція Альберта).

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У своєму україномовному блозі Маркіян («Канадський Марк») розповідає про різні аспекти життя українців за кордоном — робота, відпочинок, стиль життя.

В одному з останніх випусків він виконав давню обіцянку й розповів про те, як українці у Канаді, навіть у суровому кліматі, займаються городництвом.

«Справжній українець і в Канаді буде вирощувати власні овочі, — розповів Марк. — Адже немає нічого кращого від городини, вирощеної на своїй ділянці! Крім того, мені це приємно робити, і мені це дуже подобається. Певно, вподобання передаються від наших предків. Все це у нас, в українців, у крові».

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Екскурсію своєю «плантацією» українець розпочинає з гаража — місця, де тримає сільгоспінвентар. Гараж досить великий — в ньому легко розміщуються два великі автомобілі. Тим більше, є місце для електричної газонокосилки на двох батареях та тримера для роботи між кущами.

«Плантація» господаря — подвір'я, на якому чоловік з гордістю показує яблуньку, посаджену минулого року.

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«Город» Марка — бокс чи збита з дощок коробка, в якій посаджені помідори.

«Цього року вони не дуже великі, тому що холодно — вночі +3…+4 у червні», — пояснює господар.

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Також є цибулька, кілька перчиків сортів «Чемпіон» і «Мазарно». За словами Маркіяна, минулого року помідори виросли дуже високими, і навіть «переплигнули» через паркан.

«Звичайно, додаю перегною, тому у мене одні з найбільших помідорів у Едмонтоні», — повідомляє з гордістю Маркіян.

Також біля томатів росте кущик чорної смородини і два кущики квітів. На жаль, дуже часто городину в Канаді пожирає гусінь.

З іншої сторони будинку знаходиться «продовження городу» — дерев'яний бокс для квітів, і ще один для буряків і моркви. Також на подвір'ї знаходиться парник з огірками та цибулькою. Для огірків господар зробив решітки з дерева, «щоб огірки мали куди дертися».

Із задоволенням Маркіян розповідає, що минулого року зібрав 22 огірочки.

Ще один предмет гордості українця — виноград, з якого він має твердий намір зробити вино. Крім того, на подвір'ї живуть зайці, яких господар поки що не турбує — щоб мама-зайчиха не відмовилась від маленького зайчати.

Звичайно, захоплення Марка від робіт на «плантації» може викликати скептичну посмішку у людей, яким доводиться обробляти набагато більші площі в Україні. Але не будемо забувати, що йдеться про місцевість з набагато нижчими температурами та більш суровим кліматом.

«Вирощувати свої овочі — виходити на подвір'я і бачити, як все пахне і квітне, як прилітають комахи і бджілки — все це феноменально, круто і класною І все це дуже по-українському», — резюмує розповідь Маркіян.

І з ним не можна не погодитись.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали, що потрібно зробити городникам в Україні, щоб огірки дозрівали швидше та давали у 5 разів більше зав'язі.

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