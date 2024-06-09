Огірки почнуть дозрівати в 5 разів швидше: на «Корисне TV» дали слушну пораду городникам

Літо радує гарною погодою з сонцем та помірними дощами. На ділянках в ріст пішли огірки.

На каналі «Корисне TV» розповіли, що потрібно зробити, щоб огірки дозрівали швидше та давали у 5 разів більше зав'язі.

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Фахівець показав, як підросли огірки після підживлення рослини дріжджами. Тепер їх можна зривати, але робити це потрібно правильно: зривати огірок, надавив на його хвостик.

Такий спосіб не пошкодить стебла, адже сік та живлення рослини циркулює знизу догори. Більша його частина витрачається на харчування нижнього листя та нижніх плодів. А тим плодам, що розташовані вище, та й стеблу живлення дістається набагато менше.

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Тому рослина повільно тягнеться угору, а наступні огірки залишаються меншими й не ростуть. А коли огірок видалили, все живлення направляється до верхівки й до верхніх огірків.

Краще збирати врожай ввечері, тому що рослина найбільше росте вночі.

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Якщо дотримуватись цієї поради, можна побачити, як огірки збільшуються й швидко росте само стебло.

Крім того, фахівець радить зробити ще одну річ — якщо на стеблі є пасинки, їх потрібно видаляти. Бо пасинки тягнуть на себе соки зі стебла, із-за чого рослина росте повільно. Потрібно видаляти всі пасинки, крім нижнього. З нього можна зробити ще одне стебло, яке дасть життя новим огіркам.

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Раніше ми розповідали про те, як подвоїти врожай томатів. А також, як позбавитись на ділянці слимаків та равликів, які шкодять рослинам.

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