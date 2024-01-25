У найближчі кілька місяців до Канади очікується приїзд кількох тисяч українців

Агентства з поселення готуються до прибуття десятків тисяч українців до кінця березня, коли закінчується термін, протягом якого ті, хто рятується від російського вторгнення, можуть в'їхати до Канади за екстреними візами. Про це повідомляє CNV News. З березня 2022 року федеральний уряд видав 936 293 тимчасові екстрені візи для українців, які хочуть працювати або навчатися в Канаді, поки вони перечікують війну. Станом на 28 листопада 210 178 осіб фактично приїхали до Канади. Раніше «ФАКТИ» публікували історію українки, яка поїхала від війни до Канади.

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Ще близько 90 000 власників екстрених віз думають про те, щоб приїхати до закінчення їх терміну, згідно з опитуваннями, проведеними Імміграційною службою у справах біженців та громадянства Канади та фундацією Operation Ukraine Safe Haven .

Ініціатива Operation Ukraine Safe Haven була створена з метою централізації комунікації між урядами та агентствами, що надають допомогу українцям, які прибули до Канади після початку війни. За словами Сароша Різві, виконавчого директора організації, це означатиме значне збільшення кількості новоприбулих українців порівняно з минулими місяцями. Іншим викликом є пошук житла для переселенців.

«Наразі ми не бачимо значної реакції на це питання. Це залишається потребою, і вона все ще вирішується в індивідуальному порядку», — сказав він.

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Організація намагається заохотити людей, які вирішили приїхати раніше встановленого терміну, розглянути можливість оселитися в менших громадах, де житло легше знайти і воно більш доступне за ціною. Інша група, яка допомагає українцям орієнтуватися в імміграційній системі під назвою Pathfinders for Ukraine, також намагається зв'язатися з людьми за кордоном і допомогти їм вирішити, чи є переїзд до Канади правильним рішенням для них.

Люди зі спеціальною візою, які прибудуть після 31 березня, все ще можуть приїхати до Канади, але вони не матимуть права на трирічний дозвіл на роботу або навчання в рамках програми, а також не матимуть права на будь-яку фінансову підтримку або допомогу з облаштування.

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Раніше повідомлялося, що українським біженцям допоможуть залишитись у Канаді.

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