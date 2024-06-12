«Цього п… ара тут бути не повинно»: EL Кравчук зізнався, що після скасування концерту все одно виступить на Закарпатті

Український співак EL Кравчук, який розповів, скільки заробляє за місяць, поскаржився на скасування концерту у Хусті через негативні коментарі місцевих. За словами EL Кравчука, ця ситуація його засмутила.

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«Такого у моєму житті ще не було, скажу чесно, — розповів співак в інтерв’ю. — І за 29 років співу я вперше натрапив на людей, в яких „ханжеське“ відношення до шоу. Зробили так, що люди, які хотіли це побачити, не побачили. Але я вважаю, що ми обов’язково повернемось до Хусту і будуть там концерти. Так, я незвично виглядаю, я за свободу у зовнішньому вигляді. І я цю свободу ніс завжди і буду так робити».

Зазначимо, що виступ EL Кравчука мав відбутись у травні у клубі-ресторані «FoRest». Але місцеві мешканці начебто стали скаржитись на неприйнятний образ артиста.

«Якщо ЦЕЙ приїде, то я більше не прийду у ваш ресторан», «Цього п**ара тут бути не повинно», — такі повідомлення став отримувати заклад.

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Представники EL Кравчука з цього приводу зазначили, що таких ситуацій у них ще не було. Але вони разом з тим не отримали жодного підтвердження заяв, бо скріншоти повідомлень надані не були.

«Дивно, що у сучасній Україні і досі є місце булінгу персоналій через їх зовнішній вигляд. Вважаю, що заклад вчинив непрофесійно. Цим вони показали, що до європейського мислення їм дуже далеко», — заявив тоді менеджер EL Кравчука Андрій Блінов.

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Раніше повідомляли про те, що EL Кравчук, який втратив під час війни свого батька, переспівав українською мовою свій хіт «Голлівуд» та надав йому нових сенсів.

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