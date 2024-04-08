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Шоу-бізнес

«20 тисяч гривень»: популярний співак сказав, скільки заробляє за місяць

14:45 8 квітня 2024
EL Кравчук

Відомий український співак EL Кравчук, який нещодавно випустив українську версію свого хіта «Голлівуд», розказав, скільки зараз заробляє на місяць та розкрив подробиці знайомства з Олегом Вінником.

«Десь, мабуть, 20−30 тисяч гривень — це максимум! — поділився артист інформацією проь свій заробіток у проєкті «Муз_тренд». — «10% комерційних і 90% благодійних концертів. Вважаю, що це несправедливо, адже артистам теж треба якось жити. Для цього потрібні якісь гроші в цьому бізнесі. Тому, вибачте, інколи потрібно робити комерційні концерти. Хоча, більшість заробітку йде на армію — так треба, і крапка! Мій середній гонорар зараз — до 5 тисяч доларів, з яких на команду ми забираємо не більше 30%».

За словами співака, зараз він залишив своє авто у гаражі і користується таксі, адже це набагато економніше. До того ж, живе EL Кравчук разом зі своєю мамою, яка залишилася одна після смерті його батька у квітні 2022 року.

Відомо, що EL Кравчук тривалий час працював у Німеччині, де і познайомився з Олегом Вінником.

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«Ми познайомилися у Берліні, — пригадав артист. — Він дуже класний вокаліст, але ж я там зрозумів, що він тільки вокаліст. Йому було все одно, що виконувати: кішечку, собачку, людину… дають — співає. Я б так не зміг! Хочу знайти своє амплуа, свою пісню записати. Можливо, в Україні хтось і почне займати його нішу, але не я. Я не такий. Я не той, хто одній жінці каже одне, повертається і щось каже іншій. Якщо він коханець на якийсь час, то я рідний брат цієї жінки».

Нагадаємо, популярний співак Артем Пивоваров створив новий гурт у стилістиці 70-х років.

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