росія звільняє ув’язнених жінок для участі у війні в Україні

Десятки тисяч засуджених чоловіків були звільнені, щоб воювати в Україні. Невідомо, чи означає невеликий контингент жінок-добровольців, звільнених з в'язниці, більш широке використання жінок-солдатів. За словами двох колишніх ув'язнених, які підтримують зв'язок з тими, хто все ще перебуває там, наприкінці травня росія звільнила групу жінок з в'язниці для участі у бойових діях в Україні, що може свідчити про новий етап у використанні кремлем кримінальних злочинців у своїх військових діях.

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За словами колишніх ув'язнених, імена яких не розголошуються, щоб захистити їх від можливої помсти, військові вербувальники забрали кількох жінок з в'язниці під Санкт-Петербургом. Неясно, чи є їхнє звільнення поодиноким випадком, пілотною програмою або початком більшої хвилі вербування ув'язнених жінок, пише The New York Times.

Військові вербувальники почали відвідувати жіночі в'язниці у росії минулої осені, більш ніж через рік після того, як збройні сили країни почали пропонувати засудженим чоловікам помилування і зарплату в обмін на бойову службу. Однак до цього часу засуджені жінки, які погодилися на військову службу, залишалися в ув'язненні без офіційного пояснення причин, згідно з інтерв'ю з колишніми і нинішніми ув'язненими чотирьох російських в'язниць для жінок.

Десятки тисяч ув'язнених російських чоловіків відгукнулися на заклик армії. Тисячі з них загинули в Україні. Деякі з тих, хто пережив військову службу і був звільнений, після цього скоїли тяжкі злочини, в тому числі вбивства.

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Вербування засуджених жінок відбувається в той час, коли російський уряд вдається до все більш неортодоксальних схем залучення добровольців з маргінальних прошарків російського суспільства, намагаючись уникнути непопулярного призову до армії. Окрім ув'язнених, ці схеми націлені на боржників, обвинувачених у злочинах та іноземців.

Невідомо також, яку роль на фронті виконуватимуть завербовані жінки. Військові вербувальники, які відвідали в'язницю під Санкт-Петербургом минулого року, запропонували ув'язненим контракти на один рік на посади снайперів, бойових медиків і фронтових радистів. Це є значним відходом від переважно допоміжних посад, які займають більшість російських військовослужбовців-жінок.

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Близько 40 з 400 ув'язнених в'язниці записалися на той час до російської армії. Їм було запропоновано помилування і грошову винагороду, еквівалентну приблизно 2000 доларів на місяць, що приблизно в 10 разів перевищує мінімальну заробітну плату в країні. Дві жінки, які були свідками набору до в'язниці минулого року, розповіли The New York Times, що інші ув'язнені записалися, незважаючи на небезпеку, про яку говорили приїжджі військові офіцери.

Раніше повідомлялися про втрати росії в Україні, за даними МЗС Франції.

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