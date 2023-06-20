Держдума офіційно дозволила набирати в російську армію кримінальних злочинців

В росії, яка веде повномасштабну війну проти України, дозволили служити в армії людям із судимістю, а учасників війни звільнили від кримінальної відповідальності, повідомляє ВВС News.

Так, Держдума ухвалила закон, що дозволяє людям із судимістю проходити військову службу за контрактом. Таким чином, російський парламент по суті легалізував практику відправлення на фронт ув'язнених, яка широко застосовувалася і раніше, але без законних підстав.

Люди, які засуджені за деякі тяжкі злочини, проходити службу в армії не зможуть. Зокрема, за диверсії та сприяння диверсійній діяльності, заклики до тероризму, незаконне поводження з ядерними матеріалами та статеві злочини щодо неповнолітніх.

Поки що в Росії діє абсолютна заборона мобілізувати ув'язнених, які перебувають у колоніях та СІЗО, а також укладати контракти про військову службу з громадянами, які мають судимість. Але з листопада 2022 року влада дозволила мобілізувати чоловіків, які відсиділи за більшу частину тяжких злочинів — наприклад, за вбивства, грабежі, розбій та наркоторгівлю.

Російські ув'язнені вже масово воюють проти України, але зараз Міноборони вербує їх — як раніше ПВК «Вагнер» через позасудову процедуру секретного президентського помилування. Після набрання чинності законом помилування вже не буде потрібно.

Депутати Держдуми також ухвалили у другому та остаточному третьому читанні закон, що дозволяє звільняти від кримінальної відповідальності мобілізованих та контрактників, які вирушили воювати в Україну.

Відповідно до закону, від відповідальності звільняються мобілізовані та підписали контракт з російською армією в період мобілізації або воєнного стану, якщо вони скоїли злочини невеликої або середньої тяжкості. Звільнитись від відповідальності та погасити судимість можна буде після отримання державної нагороди чи звільнення зі служби.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Служба безпеки України заблокувала у Вінниці канал «рекрутингу» колишніх ув'язнених до лав російської приватної військової компанії «Вагнер», яка бере участь у війні проти України.

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