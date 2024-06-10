Сили оборони України уразили не лише буксир та баржу, яку росіяни вели для встановлення додаткового захисту Кримського мосту, а й «вполювали» більш цінну «здобич».

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За даними Генштабу ЗСУ, у ніч проти 9 червня були завдані успішні удари по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також по двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

«Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена „високоефективною“ протиповітряною обороною противника. Зокрема, у вказаних районах після ударів українських ракетників зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400. Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів рф», — зазначають в Генеральному штабі.

Отже, отримала пояснення інформація щодо «бавовни», про яку цієї ночі писав канал «Кримский ветер»: «До 6−8 вибухів чули у Красноперекопському, Джанкойському районах та смт Первомайське. Про прильоти поки що нічого не відомо. 4 потужні вибухи, від яких „стіни тремтіли“, чули в Євпаторії та Сакському районі. Є припущення про приліт по військовому об'єкту біля села Наумівка Сакського району — ця інформація не підтверджена. А от у селі Михайлівка Сакського району синхронно з вибухами зникла електрика. Також нам повідомляють, що всі 4 ракети прилетіли по наземному об'єкту біля Євпаторії майже вертикальною траєкторією, але дана інформація теж не підтверджена».

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Нагадаємо, що напередодні підтверджувалося ураження найсучаснішого російського винищувача Су-57, який (а може й не один) «дістали» на авіабазі у «Ахтубінськ» в Астраханській області рф.

Фото з Вікіпедії

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