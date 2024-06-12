«Юлія вже не та»: мережа жорстко розкритикувала новий образ солістки

Популярна співачка, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна викликала обурення шанувальників на своїй сторінці у соціальній мережі. Юлія виклала світлини свого сценічного образу, в якому вона саме зараз з’являється під час виступів у гастрольному турі містами України. Сукня блакитного кольору з плісерованої тканини — витвір українського бренду, який вже не раз обирала Саніна. Але на відміну від співачки, її прихильники не були у захваті від образу.

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«Мені одній не сподобалось плаття?» — поставили питання у мережі.

«Не одній, — жваво вступили у діалог шанувальниці. — Я взагалі не зрозуміла ні образ, ні фото. Лице як домальоване. Коли дивилась, одна думка була: Юлія вже не та».

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«А мені взагалі здалось ніби стиль Тіни Кароль, а не Юлі Саніної», — зізнались у коментарях.

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Відомо, що Юлія назвала свої виступи «особливим туром» — Special Kiss. За словами співачки, це її творче відображення. Виступи проходять камерно, у невеликих залах, під супровід рояля, акустичної гітари, перкусії. Нагадаємо, музиканти колективу, серед яких і чоловік Саніної Вал, виїхали за кордон до початку повномасштабного вторгнення та не повернулись в Україну. І це також стало приводом для коментарів у мережі.

«Hardkiss, як гурту більше немає? — задались питанням дописувачі. — Тепер тільки Юлія Саніна?«

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«Є, але не в Україні», — підтвердили у коментарях.

«Тем более мужскому коллективу небезопасно ж возвращаться», — вирішили шанувальники гурту.

Нагадаємо, у мережі поширювалися чутки про розрив шлюбу Юлії Саніної.

«ФАКТИ» писали, що El Кравчуку довелося скасувати концерт на Закарпатті.

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