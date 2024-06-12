Справжня богиня: Вікторія Бекхем вразила спокусливою фотосесією у авто

Співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем, яка ніжно привітала чоловіка з днем народження, дебютувала у парфумерній сфері, випустивши три розкішні парфуми свого однойменного б'юті-бренду ще в жовтні минулого року. Після їхнього успіху вона запустила нову літню рекламну кампанію свого популярного аромату San Ysidro Drive, і все — від яскравого жовтого флакону до спокусливих фотографій, викликає неабияке захоплення у шанувальників, пише Hello!

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Ділячись знімком з рекламної кампанії в Instagram, Вікторія написала пост: «San Ysidro Drive втілює в життя погожі каліфорнійські дні. Продумане поєднання яскравих квіткових нот з шафраном, який додає пікантності та підкреслює яскравість троянди, робить парфум більш витонченим. Цей аромат обіцяє нові пригоди попереду… Цілую».

На сексуальному знімку мама чотирьох дітей має неймовірний вигляд у декольтованій чорній міні-сукні та сонцезахисних окулярах у тон. Вона сидить за кермом автомобіля, поклавши ногу на пасажирське сидіння — а ми всі знаємо, що Вікі любить свій фірмовий підйом ноги.

50-річна колишня учасниця Spice Girl також опублікувала відео, в якому розповіла про своє натхнення для створення аромату, а також про те, що його назва — це колишня адреса Бекхемів у Лос-Анджелесі.

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«San Ysidro Drive — це все про Лос-Анджелес, — каже вона. — Він про любов до себе. Про прийняття себе таким, який ти є. Він називається San Ysidro Drive, тому що це була наша адреса, там ми жили в Лос-Анджелесі, і вона повертає щасливі спогади. Походи з дітьми в каньйони, серфінг з дітьми, всі ці речі ми робили всією сім'єю. Це також було місце, де я дійсно почала зосереджуватися на своїй кар'єрі, зокрема на моді. Тому San Ysidro Drive займає особливе місце в моєму серці. Для мене це пахне Лос-Анджелесом. Флакон яскравий, енергія яскрава, це щасливий запах».

Раніше Вікторія розповіла, що її улюблені парфуми — дуже шикарний та розкішний аромат Room Service від Vilhelm Parfumerie. Здається, вона надихнулася цим ароматом, який також має жовтий флакон і квіткові ноти амбри та троянди.

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Раніше повідомлялося, що Девід Бекхем розповів, чому свого часу одружився з Вікторією.

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