Не встиг потішити батьків онуками: на війні загинув герой з Хмельниччини

Зі сльозами на очах жителі Дунаєвецької громади поховали командира розвідувального відділення - солдата Сергія Токара. Напередодні він помер у лікувальному закладі Дніпра внаслідок отриманих поранень під час виконання бойового завдання, повідомляють у Дунаєвецькій міській раді.

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«Сергій після школи вступив до Вінницького транспортного фахового коледжу, здобув спеціальність „майстер шляховий“. Згодом став студентом Донецького фінансово-економічного університету, отримав спеціальність економіста. Був підтримкою та розрадою для батьків. Працював менеджером. Але війна змусила його відкласти свої звичні справи та взяти до рук зброю».

У липні минулого року майбутній воїн отримав повістку. Проходив навчання у Британії. Та за прикладом батька пішов на фронт не вагаючись, маючи усвідомлення своєї місії та обов'язку перед рідною землею.

«Проте ціна війни велика. Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку Сергій отримав поранення, через що його серце 4 червня зупинилось назавжди… Йому було всього 28 років… Не встиг боєць створити сім’ю. Не встиг потішити батьків онуками. Не долюбив, не дожив… Його життєвий шлях зупинився дуже рано».

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Поховали захисника у селі Нестерівці, звідки родом батько, з усіма військовими почестями.

У Сергія залишилися батьки та брат.

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Раніше повідомлялося про загибель у бою очільника батальйону «ОУН» Миколи Коханівського.

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