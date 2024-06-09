Був єдиним сином у мами: в бою під Вовчанськом поліг воїн з Донеччини

У Слов'янську на Донеччині провели в останню путь офіцера групи планування десантно-штурмового батальйону в/ч А2582 Олександра Харитонова. Молодший лейтенант загинув 1 червня в бою під Вовчанськом Харківської області. Йому назавжди залишиться 22 роки. Сумну звістку повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях:

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«Вчителі говорять про нього як про блискучого учня, переможця багаточисельних олімпіад. Друзі — як про гарного товариша, надійного, веселого, з безліччю планів та любовʼю до життя. Після школи Олександр вступив до військово-юридичного інституту Харківського Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого».

Повномасштабне вторгнення застало майбутнього воїна у Харкові. Хлопець саме закінчував 4 курс університету. Навіть не роздумуючи, разом з однокурсниками приєднався до захисту міста. Олександр вступив у територіальну оборону.

«З 2023 року паралельно зі службою працював у харківському Державному бюро розслідувань (ДБР). У жовтні 2023 року добровільно вступив до лав ЗСУ. Попри молодий вік, Олександр Харитонов був справжнім командиром для бійців. Піклувався про кожного, користувався їхньою повагою як бойовий офіцер і Людина з великої літери», — написав Вадим Лях.

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Для мами Олександр був гордістю і сенсом життя

Спочатку воїн служив на Запорізькому напрямку, тоді була Харківщина.

У Словʼянську в Олександра залишилася мама. Він був для неї єдиним сином, гордістю і сенсом життя.

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