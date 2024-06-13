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Події

Як тільки виповнилось 18, відразу подався на фронт: під Покровськом загинув воїн з Вінниччини

20:03 15 червня 2024
похорони Данила Похилька

Мужньо виконуючи військовий обов’язок, за свободу і незалежність України в бою під Покровськом, де ворог здійснює найзапекліші атаки, загинув захисник Данило Похилько. Йому навіки 18 років, повідомляє Іллінецька громада.

«Мама назвала сина Данилом, як Великого князя Київського Данила Галицького. З іменем і вдачу небо дарувало. Тому що зростав Данило гарним і дужим, був сміливим, рішучим, завзятим, витривалим. Ці якості й стали рушійними у прийняті рішень, вибору життєвої дороги, що змінили його долю. Після школи Данило продовжив навчання в державному навчальному закладі „Центр професійно-технічної освіти № 1“ в м. Вінниця. А з досягненням повноліття, незважаючи на благання рідних, твердо вирішив йти у військо. Став пліч-о-пліч зі старшим братом Олексієм, яким дуже сильно пишався і який був для нього прикладом у всьому, на захист своєї Батьківщини», — написали замляки воїна.

1 квітня 2024 року Данило Похилько був призваний на військову службу по мобілізації Солом’янським РТЦК та СП м. Київ. Півтора місяця проходив військовий вишкіл у Великій Британії. Отримавши військовий фах, разом з побратимами був спрямований на схід, де зараз тривають найзапекліші, найважчі бої.

«4 червня у результаті мінометно-артилерійського обстрілу в районі села Соловйове Покровського району Донецької області, життя навідника 114-ї окремої бригади територіальної оборони обірвалося. Йому б жити й жити, але ворог нещадно знищив всі мрії», — йдеться у повідомленні.

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Данилу Похильку тепер навіки 18 років

Поховали захисника зі всіма військовими почестями на сільському кладовищі

Встелена квітами остання дорога воїна, синьо-жовті прапори, звуки духового оркестру, які крають серце… Так проводили мужнього юнака в останню дорогу. Поховали захисника зі всіма військовими почестями на сільському кладовищі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув очільник батальйону «ОУН» Микола Коханівський.

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