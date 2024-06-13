Як тільки виповнилось 18, відразу подався на фронт: під Покровськом загинув воїн з Вінниччини

Мужньо виконуючи військовий обов’язок, за свободу і незалежність України в бою під Покровськом, де ворог здійснює найзапекліші атаки, загинув захисник Данило Похилько. Йому навіки 18 років, повідомляє Іллінецька громада.

ВІДЕО ДНЯ

«Мама назвала сина Данилом, як Великого князя Київського Данила Галицького. З іменем і вдачу небо дарувало. Тому що зростав Данило гарним і дужим, був сміливим, рішучим, завзятим, витривалим. Ці якості й стали рушійними у прийняті рішень, вибору життєвої дороги, що змінили його долю. Після школи Данило продовжив навчання в державному навчальному закладі „Центр професійно-технічної освіти № 1“ в м. Вінниця. А з досягненням повноліття, незважаючи на благання рідних, твердо вирішив йти у військо. Став пліч-о-пліч зі старшим братом Олексієм, яким дуже сильно пишався і який був для нього прикладом у всьому, на захист своєї Батьківщини», — написали замляки воїна.

1 квітня 2024 року Данило Похилько був призваний на військову службу по мобілізації Солом’янським РТЦК та СП м. Київ. Півтора місяця проходив військовий вишкіл у Великій Британії. Отримавши військовий фах, разом з побратимами був спрямований на схід, де зараз тривають найзапекліші, найважчі бої.

«4 червня у результаті мінометно-артилерійського обстрілу в районі села Соловйове Покровського району Донецької області, життя навідника 114-ї окремої бригади територіальної оборони обірвалося. Йому б жити й жити, але ворог нещадно знищив всі мрії», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Данилу Похильку тепер навіки 18 років

Поховали захисника зі всіма військовими почестями на сільському кладовищі

Встелена квітами остання дорога воїна, синьо-жовті прапори, звуки духового оркестру, які крають серце… Так проводили мужнього юнака в останню дорогу. Поховали захисника зі всіма військовими почестями на сільському кладовищі.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув очільник батальйону «ОУН» Микола Коханівський.

50

Читайте нас у Facebook