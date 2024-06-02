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Камілла боїться зустрічі короля з Гаррі та Меган: експерт пояснив причину

16:21 3 червня 2024
Чарльз та Камілла

Члени королівської сім'ї часто проводять літо в шотландському замку в Балморалі, який так полюбляла покійна королева Єлизавета і де вона провела останні дні. Є думка, що принц Гаррі та Меган Маркл можуть приєднатися до них. Однак експерт з королівських питань впевнений, що вони не захочуть їхати.

Як пише Mirror, королівський біограф Том Квінн припустив, що Чарльз надішле запрошення парі.

«Король Чарльз надішле традиційне запрошення Гаррі й Меган провести частину літа в Балморалі, але буде впевнений, що Гаррі й Меган знайдуть собі виправдання і відмовляться, — сказав він. — Відпочинок у приватному маєтку може бути саме тим місцем, де можна залишити минуле в минулому. Однак Камілла буде боятися всього, що загрожує спокою, який необхідний її чоловікові для повного одужання».

За його словами, Меган також не захоче відступити від своєї публічної обіцянки, що вона ніколи не повернеться до Великої Британії.

«Вона зробить це, тільки якщо почує слова вибачення, яких завжди вимагала, або якщо станеться щось дійсно жахливе, коли король Чарльз або Кейт серйозно захворіють чи навіть помруть. Якщо це станеться, всі ставки зроблені», — вважає Том Квінн.

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