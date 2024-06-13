«Військова таємниця не порушена»: Дмитро Дікусар вперше за довгий час вийшов на зв’язок

Відомий танцівник та хореограф Дмитро Дікусар, який у лавах ЗСУ захищає країну від окупантів, вперше за довгий час вийшов на звʼязок. Він виклав відео, яке змонтував під пісню «Стефанія», та звернувся до своїх шанувальників.

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«Знаю, що давно давав про себе знати… — написав Дмитро. — Вибачте, якщо змусив нервуватися! Змонтував „на колінках“ невеликий фрагмент свого життя. Таким був початок. І на фото лише маленька частина моїх друзів і побратимів. Всі вони суперлюди для мене. Шануйтесь, любі українці, і шануйте наших героїв! Тримаємо стрій! Слава Україні!!»

Дмитро додав, що всі кадри, які є на відео старі і він не видав ніякої таємниці.

«Прав на цю чудову пісню я не маю, тому відео, скоріш за все, швидко видалять, — написав Дікусар. — Локації застарілі, військова таємниця не порушена».

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Шанувальники подякували Дмитру за його мужність та вірність Україні.

«Ви справжній серед бальників! — написали у коментарях. — На таких хочеться орієнтуватися, ставити дітям у приклад».

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«Дякуємо вам! — були у захваті дописувачі. — Ви справжній чоловік! За такими чоловіками, почуваєш себе „як за кам'яною стіною“. І це не на словах, а на ділі! Ви всі для нас Герої! Чекаємо вас живими та здоровими! Хай береже вас Господь Бог!»

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Нагадаємо, раніше Дмитро Дікусар зізнавався, коли знову повернеться на паркет.

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