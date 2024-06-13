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Вимагали 2 млн доларів: у Києві викрили викрадачів лікаря-кардіохірурга

16:45 13 червня 2024
Викрадення людини

У Києві викрили небезпечних вимагачів — двоє чоловіків викрали лікаря-кардіохірурга, зробивши йому ін'єкцію якоїсь рідини, і заявивши, що це отрута.

За укол протиотрути вони вимагали 2 млн доларів.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, підозрювані домовились про викрадення медика заради викупу. Для цього вони скористалися чужим автомобілем. Один з викрадачів представився медикові працівником правоохоронних органів і попросив сісти в машину.

Там хірургу одягли на голову чорний мішок та вкололи в ногу невідому речовину.

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Коли ж викрадачі зрозумівши, що мільйонів у чоловіка немає, вони забрали 15 тисяч гривень, які потерпілий мав із собою, висадили лікаря з машини на Совських ставках у Києві та зникли.

Наразі правоохоронці вже затримали одного із чоловіків, а Солом’янський районний суд міста Києва обрав йому безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою.

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Один з викрадачів

«Стосовно іншого вживаються заходи щодо встановлення його місця перебування та обрання запобіжного заходу», — йдеться у повідомленні прокуратури.

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Нагадаємо також, що в Україні почастішали спроби вимагання грошей від імені посадовців, або й просто медійних осіб.

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