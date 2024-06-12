«Все на офіційному бланку»: шахраї випрошують гроші від імені голови Київської ОДА

В Україні шахраї вигадали ще один спосіб для ошукування українців. Злочинці використовують підроблені бланки Київської обласної державної адміністрації. Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

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«Шахрайський заробіток на війні та військових — злочин! До мене в руки потрапив лист, написаний нібито від мого імені одному з підприємців області. Все на „офіційному“ бланку Київської обласної державної адміністрації, з печаткою та нібито моїм підписом. Хочу одразу сказати — це фейк! Суть листа — допомогти нашій підшефній 114 бригаді ТРО необхідним військовим обладнанням. Список чималий: біноклі, старлінки, квадракоптери, автівки, прилади нічного бачення тощо. Не посоромилися і грошей попросити — перерахувати 90 тисяч на конкретний розрахунковий рахунок. Але „пісатєлі“ прорахувалися. Бо підприємці Київщини знають, що КОДА і я як голова адміністрації такими методами не працюємо і не „вибиваємо“ на допомогу військовим. Бізнесу Київщини не потрібні листи, щоб підтримувати ЗСУ. Райони, громади, благодійники і без цього активно купують необхідне для захисників», — йдеться у повідомленні.

Кравченко вже звернувся до Головного управління Національної поліції у Київській області.

«Вимагаю розслідувати факт підробки документу та мого підпису. Винні мають бути знайдені та притягнуті до належної відповідальності. Аналогічні листи надсилаються не лише від мого імені. Вже знаю про факти, коли таку підробку розіслали і від імені голів низки районних державних адміністрацій. Розумію, що листи, які потрапили до мене, можуть бути не єдиними. Тому прошу всіх підприємців, хто отримав аналогічне „прохання“ повідомити про це в КОДА та правоохоронцям. Маємо разом відбити бажання у шахраїв заробляти на армії», — написав він.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що робити, коли шахраї вкрали телефон та, як у такому випадку зберегти дані карток та гроші.

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