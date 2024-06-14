Росіяни вдарили вночі по Україні ракетами та «Шахедами»: як спрацювала ППО

Окупаційна армія, яка напередодні вдарила по Дніпропетровщині, де у Новомосковську було зруйновано дев'ять житлових будинків і де серед постраждалих були діти, у ніч проти 14 червня завдала ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу «Shahed».

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За даними командувача Повітряними Силами ЗСУ Миколи Олещука, усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу: 14 ракет повітряного та наземного базування та 17 ударних БпЛА, а саме:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. — рф.);

3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із Криму та Краснодарського краю — рф.);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл. — рф.);

17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків — Єйськ — рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:

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7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

В мережі публікують карту нічної атаки ворога.

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Основний напрямо удару рашистів — Староконстянтинів на Хмельниччині.

Нагадаємо, що напередодні у Кривому Розі завершилися аварійно-пошукові роботи після ракетного удару загарбників по житловій забудові. Відомо, що 9 людей загинуло та ще 29 постраждало, серед них — 5 дітей. Пошкоджено 41 багатоквартирний будинок, гімназія та два училища.

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Ілюстративне фото з Вікіпедії

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