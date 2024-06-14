Займаються шпигунством та готують диверсії: російським дипломатам хочуть заборонити пересуватися країнами ЄС

Вісім міністрів закордонних справ у листі до глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля закликали заборонити російським дипломатам пересуватися територією Європейського союзу. Їм буде дозволено пересуватися лише в країнах, де вони акредитовані, пише rmf24.pl. Лист підписали міністри Польщі, Нідерландів, Данії, Чехії, Румунії, Естонії, Латвії та Литви.

ВІДЕО ДНЯ

«Розвідка, пропаганда і навіть підготовка диверсійних актів — основна сфера роботи великої кількості російських дипломатів в ЄС», — підкреслили очільники МЗС у листі.

Хвиля висилок російських дипломатів в останні роки завдала потужного удару по цій практиці, зазначили вони.

«Однак загроза залишається, про що свідчить постійна необхідність висилки співробітників російських посольств з різних країн ЄС. Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній країні перебування, по всій Шенгенській зоні полегшує їхню шкідливу діяльність. Ми вважаємо, що ЄС повинен суворо дотримуватися принципу взаємності та обмежити пересування співробітників російських дипломатичних місій та членів їхніх сімей лише територією держави, де вони акредитовані», — йдеться у листі.

РЕКЛАМА

Міністри зазначили, що вони повністю усвідомлюють потенційний ризик російських дій у відповідь.

«У такому випадку ми маємо реагувати: якщо російський уряд почне ставитися до дипломатів країн — членів ЄС або делегацій ЄС в симетрично обмежувальний спосіб, ми повинні колективно бути готові зробити наступний крок на основі взаємності», — написали вони.

На їхню думку, потенційна відповідь росії обійдеться набагато дешевше, ніж потенційна шкода, яку російські дипломати-агенти можуть завдати в Європі.

РЕКЛАМА

Міністри зазначили, що з юридичного погляду заборона на пересування для російських дипломатів відповідатиме міжнародному праву: як Віденській конвенції про дипломатичні відносини, так і Віденській конвенції про консульські відносини.

Наступна зустріч міністрів закордонних справ ЄС відбудеться 24 червня в Люксембурзі.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Великій Британії було висунуто офіційні звинувачення п'ятьом російським шпигунам.

50

Читайте нас у Facebook