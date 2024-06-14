«Як нарешті схуднути!»: відома шеф-кухарка спровокувала мережу своїми світлинами

Відома шеф-кухарка, колишня суддя проєкту «МайстерШеф» Тетяна Літвінова заінтригувала своїми світлинами, які виклала на сторінці у соціальній мережі. На них Тетяна насолоджується відпочинком у Таїланді та звертає увагу на новий рецепт.

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«Уявіть собі миску ароматного та гострого супу, який переносить вас до сонячного Таїланду з першою ж ложкою, — написала Літвінова. — Том ям — це не просто суп, це справжня кулінарна візитівка, яка дарує вам смак екзотичного Таїланду прямо у вашій тарілці. Якщо ви завжди думали що том ям важко готувати, то брехня!»

Однак шанувальники Тетяни, скоріше, звернули увагу на її струнку фігуру.

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«Коли ви так встигли схуднути?» — запитали у коментарях.

«Не знаю як там том ям, а ви дуже гарна», — були вражені шанувальники.

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«Дуууже чудово виглядаете! - написали свої враження. — Прям — дуууже! Розкажіть, будь ласка, та порадьте! Як же нарешті схуднути! Щось нічого мене не бере! Психологічно я вже себе загнала… і зараз вже тиждень не можу відірватися від солодкого».

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Були і ті, хто дорікнув Тетяні, що такі світлини зараз не на часі.

«Не на часі викладати такі фото, — образились дописувачі. — Краще ділиться корисними рецептами, а не гарними формами. Будьте здорові та щасливі!»

На це Тетяна зауважила, що використала їх лише для звернення уваги. А насправді світлини зроблені ще у 2020 році.

Раніше шеф-кухарка Ліза Глінська вразила відвертістю.

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