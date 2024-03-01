Картопляні млинці від Тетяни Литвинової по-новому: дуже ніжні й смачні, просто тануть у роті (відео)
Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше поділилась рецептом смачних картопляних зраз у духовці, розповіла, як приготувати тоненькі картопляні млинці.
Такі млинці м'які, ніжні й мають присмак дерунів
Інгредієнти:
Картопля 5−6 шт,
Яйце 1 шт,
Молоко склянка
Борошно
Цибуля
Часник
Кріп
Олія
Як приготувати таку смакоту, майстриня показала на відео.
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