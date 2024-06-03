«Незручно визнавати це»: відома шеф-кухарка вразила відвертістю

Популярна українська шеф-кухарка Ліза Глінська поділилася зі своїми шанувальниками на сторінці у соціальній мережі почуттями, які переживає останнім часом. Глінська зізналась, що була у депресії майже місяць та не могла нічого робити.

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«Ви питали про вигорання… було трошки… майже місяць, — зізналась Ліза. — Мені незручно визнавати це. Лежала, не знімала відео для ютьюб, думаю, ви помітили, хто надихається моїми відео рецептами. Вибачте! Я подумала, можливо для когось я і є підтримка».

Глінська повідомила, що важка пора позаду і вона відновилась. Але шеф-кухарка так і не поділилась, де саме знайшла енергію.

«Будь ласочка, не хвилюйтесь, — написала Ліза. — Я знову знайшла опору. Ми обов’язково переможемо цю темряву!»

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Шанувальники шеф-кухарки підтримали її, наголосивши, що зараз складно усім українцям і багато хто переживає такі самі почуття.

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«Лізочко зараз всім важко як ніколи, але ми тримаємося і хто як не ми маємо бути сильними! - написали у коментарях. — За вашими рецептами другий рік поспіль виходить чудова паска яка колись в мене не вийшла і думала що вже ніколи не вийде. А сирники? Навіть в Польщі просили рецепт».

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«У нас в Харкові кожен другий такий, шукає якусь опору», — поділилася шанувальниця.

«Ліза, обіймаю вас, не вибачайтеся, ці складні часи такий стан у багатьох з нас, — підтримали шеф-кухарку. - Проживаємо, відшукаємо опори і продовжуємо жити та рухатися вперед».

Нагадаємо, про складний період у житті розказав співак Володимир Дантес.

«ФАКТИ» надавали рецепт пісного шоколадного торту з вишнями від Лізи Глінської.

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