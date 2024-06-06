«Два роки постійних істерик»: Оля Полякова поскаржилась на проблеми з молодшою донькою

Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно опинилися у центрі скандалу, на своїй сторінці у соціальній мережі виклала світлини та фото молодшої доньки Аліси. Дівчина вчиться в Англії та дуже сумує за домом. Полякова поскаржилась, що така проблема постає кожного разу, як Аліса виїжджає з України. Тому співачка прийняла важливе рішення.

ВІДЕО ДНЯ

«От так моє дитя переживає розлуку з домом, з батьками, подружками, тваринками своїми, — написала Ольга. — 2 роки постійних істерик і сумом за домом! Хоч вона навчається там в прекрасній школі, без тривог і бомбосховищ! Але все! Повертається в свою школу, в свій дім, не дивлячись на те, що тут не так безпечно, відключають світло, постійні тривоги і учбовий процес буде не легкий! Але те, що її зненацька відірвали від того, що вона любила, травмувало сильно, і сфокусувало, що тільки повернувшись вона здобуде життя, яке втратила, не розуміє ще, що як було, вже ніколи не буде… Я втомилася кожен день вислуховувати сльози! Через 2 тижні Аліса повертається у Київ, у свою школу, до своїх друзів, до мене! Хай Боже береже кожну дитину в Україні!!!»

Шанувальники співачки відгукнулися на її допис. Багато хто переживає такий саме досвід зі своїми дітьми.

«Дякую за цей пост, — написали у коментарях. — Це для мене знак, що досить сидіти у цій Швейцарії і повертатися додому до ріднесенького Харкова. Донечці майже два роки, у березні їздили перший раз побачити тата та рідню, зрозуміла, що незважаючи на ракети над головою, вдома спокійно».

РЕКЛАМА

Але Полякова була не згодна з позицією авторки та порадила їй поки не поспішати.

«В Харкові небезпечно!!! — наголосила співачка. — Почекайте трохи!»

РЕКЛАМА

«Боже, бідна дитина! - відреагували на відео Полякової. — Чому наші діти повинні вмиватися слізьми, замість того щоб радіти і посміхатись. Й*бана русня».

РЕКЛАМА

«У мене серце розривається, — поділилася своєю історією підписниця. — Мої доньки теж рвуться додому аж до сліз. Тому розумію, які почуття у вас. Але, дай Бог, це скоро все закінчиться».

Однак не всі виказали співчуття співачці. Були й ті, хто зауважив, що не всі діти мають змогу вчитися за кордоном.

«Окрім вас всі співчувають, — написала у відповідь Полякова. — Ті, в кого серце є! А ви, ну що робити, душевна інвалідність трапляється».

Нагадаємо, раніше Оля Полякова згадувала, як виїжджала за кордон після початку повномасштабного вторгнення.

На фото в заголовку Оля Полякова з Алісою. instagram.com/polyakovamusic

127

Читайте нас у Facebook