«Мене дістало амплуа коханця»: бойфренд Полякової розкрив нові деталі їхнього роману

Колишній учасник шоу «МастерШеф» Владислав Міцкевич, який після гучних заяв про роман з Олею Поляковою спростував свої слова та вибачився, запевняє, що між ними все ж були стосунки. І не лише робочі. Він опублікував нове фото у ліжку зі співачкою й наполягає, що вони майже півроку жили разом. Владислав каже, що був закоханий і мріяв про більше, ніж статус коханця.

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«Дійсно, ми з Олею прожили пів року, у стосунках ми були більше. Я її дуже сильно кохав. Я був в рожевих окулярах, я дійсно був закоханим, але мене дістало бути в амплуа коханця, якого весь час десь никають. Чого я на це повівся? Бо я був закоханим, мені здавалось, що ми хочемо зробити якусь сім'ю, щось таке цінне. Я намагався контактувати з її колом, щоб все було добре, намагався бути її другом, партнером, чоловіком», — зізнається Міцкевич.

Він пояснив, що був дуже ображений на Олю після того, як вони розійшлися. За словами Владислава, вона зрадила йому з іншим. Тому в емоціях він вирішив помститися, оприлюднивши їхній роман.

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«Ми того вечора з Олею вирішили не спілкуватися, не бачитися, розходилися. Вона попросила один день переночувати у нас вдома. Я кажу: „Нема питань, я поїду з дому, мене там не буде“. Я дізнаюся, що коли вона там ночувала, вона там ночувала з якимсь ще чоловіком. Вона була там з другом. Мене це обурило. Я приїхав на емоціях, їх там вже не було», — розповів Владислав.

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Він пояснив, що спростував роман з Олею, бо на цьому наполягав її продюсер Михайло Ясинський. Нібито через скандал Оля мала репутаційні втрати. Також Владислав каже, що історія про алкоголь та наркотики — це теж вигадка продюсера.

«Жодного шантажиста, наркомана, алкоголіка не було. Це тупе рішення Михайла Ясинського, який нічого не може краще вигадати, аніж ось таке», — каже Міцкевич.

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Нагадаємо, наприкінці березня Владислав заявив, що понад півроку вони були коханцями з заміжньою Олею Поляковою та приховували свій роман. Після скандалу він спростував свої слова. Співачка також заявила, що у хлопця проблеми з алкоголем та наркотиками, тому й поводиться так. Оля лише підтвердила, що вони дійсно працювали над спільним проєктом, проте не змогли домовитися.

Фото: instagram.com/mitskevychvlad

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