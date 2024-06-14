Схожість очевидна: Вєрка Сердючка запідозрила у плагіаті переможців «Євробачення»

Відома співачка Вєрка Сердючка (артист Андрій Данилко) запідозрила у плагіаті переможців «Євробачення-2021» — італійську групу Måneskin. На своїй сторінці у соціальній мережі Сердючка виклала приспів популярної пісні музикантів «Марк Чепмен». Популярна композиція вийшла у 2023 році. Для порівняння Сердючка пропонує послухати й свій приспів всім відомого хіта.

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«У пісні „Марк Чепмен“ схожість з іншим учасником конкурсу „Євробачення“ — Вєркою Сердючкою та піснею Dancing Lasha Tumbai», — говориться у відео.

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Нагадаємо, Вєрка Сердючка виступала з композицією на конкурсі у 2007 році й посіла тоді друге місце.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що музиканти групи Måneskin підтримали Україну та відмінили концерти на росії.

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