Схожість очевидна: Вєрка Сердючка запідозрила у плагіаті переможців «Євробачення»
Відома співачка Вєрка Сердючка (артист Андрій Данилко) запідозрила у плагіаті переможців «Євробачення-2021» — італійську групу Måneskin. На своїй сторінці у соціальній мережі Сердючка виклала приспів популярної пісні музикантів «Марк Чепмен». Популярна композиція вийшла у 2023 році. Для порівняння Сердючка пропонує послухати й свій приспів всім відомого хіта.
«У пісні „Марк Чепмен“ схожість з іншим учасником конкурсу „Євробачення“ — Вєркою Сердючкою та піснею Dancing Lasha Tumbai», — говориться у відео.
Нагадаємо, Вєрка Сердючка виступала з композицією на конкурсі у 2007 році й посіла тоді друге місце.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що музиканти групи Måneskin підтримали Україну та відмінили концерти на росії.272
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