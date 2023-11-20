Russia, goodbye: в Нідерландах багатотисячна публіка співала разом з Вєркою Сердючкою

В Амстердамі на найбільшій концертній арені Ziggo Dome відбувся щорічний концерт зірок «Євробачення» Het Grote Songfestivalfeest. На шоу зібралися найвідданіші шанувальники пісенного конкурсу, який завдяки співачці Лорін у травні 2024 року відбудеться в Швеції. Цього разу там виступали Кончіта Вурст, Käärij, Alika, Джонні Логан, Keiino, Корнелія Якобс, Рут Джекотт, Bobbysocks, Руслана та, звісно, неповторна Вєрка Сердючка.



Саме зі сцени Het Grote Songfestivalfeest більшість фанів «Євробачення» вперше почули оновлену версію треку Dancing Lasha Tumbai, приспів якого наразі звучить виключно як Russia, goodbye. Як тільки Вєрка Сердючка проспівала ці заповітні слова, багатотисячна публіка почала гучно їй підспівувати. Сердючка скандувала: «Україна — це круто, Україна переможе», її туфлі летіли в залу, а Мама витанцьовувала з українським прапором, заряджаючи всіх своєю енергією. Судячи з реакції, хіт у новому звучанні сподобався глядачам навіть більше, ніж оригінал.



До слова, команда Вєрки Сердючки була зворушена підтримкою учасників та організаторів концерту. За лаштунками геть усі — від музикантів до звукорежисерів і світловиків — підходили, щоб сказати теплі слова про Україну та висловити свою віру в нашу перемогу.

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Додамо, що вже відома десятка фіналістів українського нацвідбору на «Євробачення-2024».

Тим часом в росії українську співачку Джамалу, яка 2016 року перемогла у конкурсі «Євробачення», заочно заарештували і оголосили в розшук.

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