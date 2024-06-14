«Вона моя перша»: український режисер про роботу з Олею Поляковою

Режисер-постановник та креативний продюсер Герман Нєнов створював кліпи для таких відомих зірок, як Оля Полякова, Настя Каменських, Злата Огнєвіч, Ірина Білик, Наталія Могилевська. В інтерв’ю Tabloid Pravda він розповів про зв'язок із кожною з них.

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«Мене надихають сильні жінки. Цікаво приборкувати цей норовливий характер. Іноді, звісно, я сильно хвилююся, і у мене стаються нервові зриви. Мені подобається створювати красивий жіночий образ в кадрі, на сцені. Можливо, тому що в мене є певне таке сакральне ставлення до моєї мами. Для мене це образ великої поваги. Я відчуваю, що потрібно саме жінкам».

Однією з фавориток продюсера є «Королева ночі» Оля Полякова.

«Коли я зустрівся з нею, вона сказала: „Я до цього шоу йшла 15 років. В мене є гроші для будь-якого супервідомого режисера, але мені подобаються твої ідеї. Давай спробуємо, але тобі буде важко зі мною, бо це перше моє шоу. Я буду складною, але тобі вірю. Щось мене в тобі підкупило. Давай спробуємо“. З Олею у мене, напевно, найміцніший зв'язок, тому що все ж таки вона моя перша. І вона про це знає. Я дуже вдячний, вона мене загартувала. Мене не сприймали».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Оля Полякова побажала Єфросіниній стати «ведучою похорону» диктатора.

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