Станцює на могилі путіна: Полякова побажала Єфросінной стати «ведучою похорону» диктатора

Співачка Оля Полякова, яка намагалась коментувати «Євробачення», але злякалася появи на сцені «Катерини Кухар», не могла вчора, 25 травня, оминути увагою день народження своєї подруги Маші Єфросиніної, з якою вже кілька років веде YouTube-шоу «Дорослі дівчатка».

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Звичайно, Полякова «хитро» привітала подругу з днем народження, не сказавши, що Маші виповнилося 45 років.

«Стала за рік ще гарнішою», — делікатно обійшлася співачка.

У ролику Полякова пожартувала, що Єфросиніна, з огляду на все, сама веде свою сторінку у «Вікіпедії», згадала її досягнення зокрема і як ведучої і додала, що головна робота Єфросиніної ще попереду — стати ведучою похорону самопроголошеного президента країни-агресора РФ володимира путіна.

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«Бо хто-хто, а Маша впорається. Ще й на могилі станцює. Не дарма ж у „Танцях з зірками“ приймала участь», — сказала співачка.

Вона також зізналася, що Єфросиніна є тією подружкою, яка бісить.

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«Вона не палить, майже не п'є, їсть корисну їжу і вчасно лягає спати. Коротше, Машо, ти — та сама подружка, яка страшно бісить, — перерахувала звички ведучої співачка. — А як вона лається — як сапожник англійської королеви».

Полякова також згадала, що Єфросиніна у шкільні роки пішла з народного ансамблю через цькування.

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«Але це офіційна версія. Насправді Машу вигнали, бо не може бути в народному ансамблі людина з такою аристократичною мармизою!», — жартома зазначила артистка.

«Я тебе люблю і точно знаю, що як би там не було, але нам судилося, дорогенька, старіти разом. Бо ми вже стільки одна про одну знаємо, що залишається або вбити одна одну, або дружити. Вибір — за тобою», — резюмувала Королева ночі.

Нагадаємо, що раніше співачка Оля Полякова жорстко пройшлася по російських колегах, яких до війни вважала своїми друзями.

Фото instagram.com/mashaefrosinina/

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